Reus de beste in hopeloos jaar van ’Mannschaft’

De aanvaller van Borussia Dortmund werd gekozen tot beste international van de ’Mannschaft’ in het afgelopen jaar. Reus bleef zowaar eens gevrijwaard van zware blessures en deed in acht van de dertien interlands mee.

Kimmich en Sané

In de jaarlijkse verkiezing van de Duitse supportersvereniging kreeg Reus 34 procent van de bijna 90.000 uitgebrachte stemmen. Joshua Kimmich eindigde als tweede met 31 procent, Leroy Sané werd derde met iets meer dan 10 procent van de stemmen.

Duitsland bleef als titelverdediger op het WK al in de groepsfase steken en de ploeg van bondscoach Joachim Löw degradeerde ook uit de hoogste afdeling van de Nations League. De ’Mannschaft’ komt dit jaar in de EK-kwalificatie weer het Nederlands elftal tegen, waarvan het in de Nations League niet wist te winnen (3-0 en 2-2).