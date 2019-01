Van Vleuten maakt rentree mogelijk ’eerder dan gedacht’

De wereldkampioene tijdrijden van 2017 en 2018 hoopt in het voorjaar in de heuvelklassiekers al weer een rol van betekenis te kunnen spelen. Van Vleuten (36) werkt momenteel op Gran Canaria aan haar conditie.

Op de goede weg

„Natuurlijk zie ik wel dat ik echt nog niet het niveau heb wat ik ooit gehad heb of zou willen hebben, maar er zijn ook dingen die je heel snel verliest en die je snel weer terug kan trainen”, schrijft de renster van Mitchelton-Scott op haar website. „Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ik op de goede weg ben en dat het wel goed gaat komen. Wie weet ga ik eerder in koers zijn dan gedacht.”

Van Vleuten liep eind september bij een val in de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck een zware knieblessure op. Ze reed desondanks de laatste 90 kilometer van de wedstrijd ’gewoon’ uit en eindigde als zevende, op zeven minuten van winnares Anna van der Breggen. Aan de finish verruilde ze haar fiets voor een rolstoel.

Aan de bak

Van Vleuten, die tot aan haar val een bijzonder succesvol seizoen beleefde, sluit later deze maand aan bij een trainingsstage van de mannen van Mitchelton-Scott in het zuiden van Portugal en Spanje. „Ik zal flink aan de bak moeten, want renners als Simon Yates, Adam Yates en Mikel Nieve gaan mee. Er zijn dus best goede klimmers bij en we gaan in negen dagen 30.000 meters de lucht in klimmen en 1800 kilometer fietsen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik daar nu klaar voor ben.”