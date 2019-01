Barça doet goede zaken in La Liga

Lionel Messi en Luis Suárez brachten in de eerste helft de treffers van de bezoekende ploeg op hun naam. De lijstaanvoerder profiteerde dankbaar van de misstappen die de achtervolgers begingen.

Nummer twee Atlético Madrid bleef tegen nummer drie Sevilla steken op 1-1. Nummer vier Real Madrid verloor thuis met 0-2 van Real Sociedad. Barça staat nu vijf punten los van Atlético. Sevilla heeft zeven punten minder dan de koploper en Real Madrid kwam als nieuwe nummer vijf op een achterstand van tien punten van de aartsrivaal. Daarmee was Barcelona de grote winnaar van het eerste voetbalweekeinde in Spanje in het nieuwe jaar.

Na een slechte beginfase, waarin een doelpunt van Getafe werd afgekeurd en Barcelona ontsnapte aan een strafschop, kwamen de gasten na twintig minuten toch op voorsprong. Messi sloeg snel en behendig toe (0-1). Met een fraaie volley zorgde Suárez in de 39e minuut voor 0-2. Jaime Mata verkleinde nog voor de rust de achterstand, maar verder liet het af en toe kwetsbare Barcelona het niet komen.

Wissam Ben Yedder hielp Sevilla voor eigen publiek aan een voorsprong. Antoine Griezmann bracht Atlético Madrid op gelijke hoogte met een fraai genomen vrije trap. Quincy Promes mocht in de 79e minuut invallen bij Sevilla.

Real Madrid, tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League, speelde zwak tegen Real Sociedad. Willian José opende in de derde minuut de score voor de bezoekers uit een strafschop. In de slotfase maakte Rubén Pardo het drama compleet voor de thuisploeg. Real Madrid stond toen al met slechts tien man op het veld omdat Lucas Vázquez na ruim een uur zijn tweede gele kaart kreeg.

