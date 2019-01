Mazzeltje voor Bertens in Sydney

Omdat Naomi Osaka, de Japanse nummer drie van de plaatsingslijst, zich heeft teruggetrokken voor het toernooi, is het speelschema wat aangepast. Bertens speelt nu tegen een nog onbekende qualifier.

Bertens is het tennisjaar begonnen als nummer 9 op de wereldranglijst en is in Sydney als zevende geplaatst.

Vorig jaar reikte Bertens in Sydney tot de tweede ronde.