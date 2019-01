Koolhof succesvol in dubbelspel Brisbane

Koolhof en Daniell rekenden in de finale in twee sets af met het Amerikaans/Britse duo Rajeev Ram en Joe Salisbury: 6-4 7-6 (6).

De 29-jarige Koolhof boekte zijn vierde toernooizege in het dubbelspel, maar dit was de eerste met Daniell aan zijn zijde. De Nederlander vormt sinds juni 2018 een koppel met de Nieuw-Zeelander. Zijn eerdere drie titels won Koolhof met landgenoot Matwé Middelkoop als partner: in 2016 in Sofia en Kitzbühel en in 2017 in Sydney.