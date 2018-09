Koeman twijfelt: 'Ik heb het liever niet over hem'

"Ik heb het eigenlijk liever niet over hem", aldus Koeman na vragen over middenvelder Ross Barkley. "Elk woord dat ik over Ross zeg, wordt in de media gebruikt, positief of negatief."

Barkley (23) werd in zijn eerste jaren overladen met complimenten, maar heeft dit seizoen moeite om te voldoen aan de eisen die Koeman stelt. En dat heeft de Nederlandse trainer al meerdere keren laten weten.

Middenvelder Ross Barkley. Ⓒ AFP

"Natuurlijk denk ik dat de speler zich moet verbeteren. Hij moet beter worden op tactisch gebied, hij moet efficiënter worden voor het doel en aanvallend creatiever. Maar daar werkt hij hard aan. Hij probeert het beste uit zichzelf te halen."

"Hij moet hard werken om te speler te worden waarvan iedereen misschien wel verwachtte dat hij die zou worden toen hij 18 of 19 was." Of hij ook daadwerkelijk díe speler kan worden? "Dat weet ik niet zeker, dat weet ik niet zeker", aldus Koeman, die op tweede kerstdag met zijn ploeg tegenover landskampioen Leicester City staat.