Nieuw NBA-record: 41 driepunters in een wedstrijd

De sterspeler van de regerend kampioen maakte 42 punten voor zijn ploeg en leverde een belangrijk aandeel in de zege op Sacramento Kings: 127-123.

Het duel bulkte van de 3-punters, rake worpen vanachter de boog die op ruim 7 meter van de basket is getekend op de vloer. In totaal vielen er 41, een record in de NBA. Curry nam er tien voor zijn rekening. Zijn ploeg tekende in totaal voor 21 3-punters, de Sacramento Kings kwamen tot 20. Bij de Kings was Buddy Hield topschutter met 32 punten; hij maakte acht 3-punters.

Denver Nuggets verstevigde de koppositie in de Western Conference met een overwinning op Charlotte Hornets: 123-110. Nikola Jokic was topschutter voor Denver met 39 punten. Hij pakte ook 12 rebounds.