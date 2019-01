Rentree Halep zonder coach

De Roemeense aanvoerster van de wereldranglijst speelde in september haar laatste partij. Halep heeft in de eerste ronde in Sydeny, het sterk bezette voorbereidingstoernooi op de Australian Open, een bye.

De Roemeense speelt de eerste drie maanden van dit jaar zonder coach aan haar zijde, vertelde ze op de website van het Sydney International. ,,Ik doe het alleen en ik zie wel hoe het gaat'', aldus Halep, die eind vorig jaar Darren Cahill kwijtraakte als trainer. De Australiër besloot na vier intensieve jaren met Halep meer tijd met zijn gezin te willen doorbrengen.