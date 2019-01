Golfer Woodland houdt stand met zwaar gemoed

De Amerikaan noteerde 68 slagen (5 onder par) op de golfbaan van Kapalua en hield drie slagen voorsprong op zijn eerste belager, de Noord-Ier Rory McIlroy.

De 34-jarige Woodland speelde de derde ronde met een zwaar gemoed. Hij had de avond tevoren te horen gekregen dat zijn grootmoeder was overleden. ,,Dat was even heel zwaar. Ik heb geprobeerd het te verwerken, maar dat lukte niet. De emotie zat in me, maar toch speelde ik goed'', vertelde Woodland na afloop van de derde rondgang, waarin hij zijn score oppoetste met een late eagle en birdie achter elkaar.

Woodland leidt met -17, McIlroy volgt op -14. Woodland maakt zondag jacht op zijn vierde zege op de Amerikaanse tour PGA. Aan het toernooi op Hawaï mogen alleen golfers meedoen die in 2018 een toernooi op de PGA Tour wonnen.