Tennistiener strijdend ten onder in finale

De 30-jarige Görges kreeg de zege in de finale niet cadeau tegen de 18-jarige Bianca Andreescu. De Canadese verzette zich met hand en tand, maar moest moegestreden buigen in de derde set: 6-2 5-7 1-6.

Andreescu was in Auckland de sensatie met overwinningen op Venus Williams en Caroline Wozniacki. In de finale tegen Görges begon de nummer 152 van de wereld voortvarend en ze won de eerste set met 6-2. Maar de ervaren Duitse vocht zich terug in de partij en profiteerde dankbaar van de lichamelijke instorting bij haar jonge tegenstander.