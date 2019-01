Scheldkanonnade Ribéry na kritiek op ’gouden biefstuk’

De Fransman heeft de boete aanvaard, meldde de Duitse topclub op zijn website. Hoe hoog de boete is, is niet bekend.

De aanleiding was een video die Ribéry op Instagram had geplaatst. Daarin krijgt hij in een restaurant in Dubai een met goud belegde steak voorgeschoteld door de beroemde Turkse kok Salt Bae. Hij zou er 1200 euro voor hebben betaald en dat, naar later bleek, foute bericht leidde tot een stroom aan verwensingen op Twitter aan zijn adres en ook aan zijn hoogzwangere vrouw, zijn moeder en zijn kind.

De voetballer liet dat niet over zijn kant gaan en smeet een scheldkanonnade op de sociale platforms de wereld in als reactie op de beledigingen. Bayern kon dat niet ongestraft laten passeren. „Franck kwam op voor zijn familie en daarin verdedig ik hem. Helaas heeft hij woorden gebruikt die wij als Bayern München niet kunnen accepteren en die Franck als rolmodel nooit mag gebruiken”, lichtte technisch directeur Hasan Salihamidzic toe.