Besiktas rondt komst Isimat-Mirin af

De Fransman kwam niet voor in de plannen van Mark van Bommel. De trainer van PSV geeft dit seizoen in het centrum van de verdediging de voorkeur aan Daniel Schwaab en Nick Viergever. Toen Schwaab even ontbrak, koos Van Bommel voor de Australiër Trent Sainsbury als vervanger. In de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen AZ had Isimat (door het ontbreken van Schwaab en Sainsbury) wel een basisplek.

Vaste waarde

De 27-jarige Isimat kwam in 2014 over van AS Monaco. Onder Phillip Cocu was de Fransman wel regelmatig een vaste waarde. Isimat behaalde met PSV in 2015, 2016 en 2018 de landstitel. In Eindhoven had hij een contract dat aan het einde van dit seizoen afloopt.

Besiktas, waar de Nederlandse aanvallers Jeremain Lens en Ryan Babel spelen, staat op de zevende plaats in Turkije.