Veldrijdster Del Carmen Alvarado snelste in Brussel

De pas 20-jarige veldrijdster uit Rotterdam was op het parcours op de universiteitscampus van Brussel een klasse apart. Del Carmen Alvarado, die uitkomt voor Corendon-Circus, reed vrijwel van start tot finish alleen voorop. Op ruim 40 seconden finishte de Belgische Loes Sels als tweede. Haar landgenote Laura Verdonschot werd derde.

Del Carmen Alvarado, geboren in de Dominicaanse Republiek, speelt in het klassement geen rol. Daarin is alleen Sels nog een bedreiging voor Sanne Cant, de wereldkampioene die pas als zevende binnenkwam. Er volgt nog één cross, in het Belgische Lille.