FC Den Bosch krijgt drie punten aftrek

Dat betekent dat Den Bosch drie punten in mindering krijgt en van 41 naar 38 punten gaat in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg zakt daardoor van de tiende naar de twaalfde plaats.

Den Bosch behoort op basis van de wankele financiële positie al geruime tijd tot de zogeheten categorie 1 van het licentiesysteem, wat betekent dat de club onder verscherpt toezicht staat bij de KNVB. De Brabanders hebben een plan van aanpak moeten maken, waarin ze uitleggen hoe ze uit de financiële problemen denken te komen.

Den Bosch heeft een verschil van inzicht met de licentiecommissie over interpretatie van enkele onderdelen van het plan van aanpak. Het leidt nu tot een straf van drie punten in mindering. Mogelijk komt daar nog een straf bij, want Den Bosch en de commissie twisten ook nog over een punt uit het plan.