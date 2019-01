Bürki bedankt voor bijrol in Zwitserse ploeg

De keeper van Borussia Dortmund heeft zondag via zijn Instagram-account laten weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de Zwitserse ploeg. „Ik vond het altijd een hele eer mijn land te vertegenwoordigen”, schrijft de 28-jarige doelman. „Maar ik wil me meer focussen op Borussia Dortmund. Als de nood aan de man is en de bondscoach ziet mij als het beste alternatief, zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Roman Bürki kondigt op Instagram zijn afscheid aan. Ⓒ Instagram Roman Bürki

Bürki was reservekeeper achter Yann Sommer op de WK’s van 2014 en 2018 alsmede het EK van 2016. De goalie, die ook in Dortmund met regelmaat ter discussie staat, kwam tot slechts vijf ’caps’ voor de Zwitserse ploeg.

Zwitserland start de EK-kwalificatiereeks op 23 maart met een uitwedstrijd tegen Georgië. Drie dagen later is Denemarken in eigen huis de tegenstander. Op 5 juni spelen de Zwitsers in Porto de halve finale van de Nations League tegen gastland Portugal.