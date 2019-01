Brawn: ’Verandering in Formule 1 moet sneller’

Inmiddels werkzaam bij mediamagnaat Liberty Media moet Brawn ervoor zorgen dat de regels omtrent de sport zich blijven ontwikkelen. Brawn ziet graag dat het gat tussen de teams kleiner wordt. Dat kan onder meer geregeld worden als de financiën dichter bij elkaar komen te liggen. Veranderingen aan de auto’s zelf kan daarbij ook een handje helpen.

Overhaaste beslissingen

De regels omtrent geld en de racewagens zelf veranderen, maar Brawn is ontevreden over het tempo waarin dat gebeurt. Hij vindt dat er geen overhaaste beslissingen genomen kunnen worden zonder de teams en coureurs daarover te raadplegen.

„Ik ben tevreden met de veranderingen, maar niet met de snelheid daarvan”, zegt Brawn tegen Autosport. „Het is een flinke uitdaging. Ik zie wat er allemaal gebeurt. Ik weet zeker dat als wij dit proces niet gestart waren, we op dit moment niet zo ver zouden zijn.”

Oplossingen

Brawn is enigszins tevreden, maar de oud-teambaas van Honda blijft kritisch. „Ik ben ongeduldig en wil verandering blijven zien, maar we mogen de teams niet vergeten. We moeten ze erbij blijven betrekken. We moeten met de teams en met de FIA samen blijven werken om oplossingen te vinden voor de huidige problemen in de sport.”

Brawn vergelijkt zijn werk bij Liberty met zijn werk als teambaas bij een Formule 1-team. „Mijn huidige werk is net als een race. Onze race is alleen net iets anders. Op dit moment ben ik tevreden met de gang van zaken. Het enige kritiekpunt dat ik heb, is dat de veranderingen sneller mogen.”