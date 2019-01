Geen medaille voor thuisspelende Brouwer en Meeuwsen

De Russen Ilja Lesjoekov en Konstantin Semenov waren in drie sets net te sterk voor het Nederlandse koppel: 21-17 14-21 15-12.

Bij de vrouwen ging de winst naar het Braziliaanse koppel Ana Patricia en Rebecca. Zij versloegen in de finale de Amerikaanse beachvolleybalsters Kelly Claes en Sarah Sponcil in twee sets: 21-10 21-19. Sanne Keizer en Madelein Meppelink verloren zaterdag in de kwartfinales en sloten het toernooi af als vijfde. De mannenfinale volgt later op zondag.