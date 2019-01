Woede bij Brouwer en Meeuwsen

De Russen Ilja Lesjoekov en Konstantin Semenov waren in drie sets net te sterk voor het Nederlandse koppel: 21-17, 14-21, 15-12.

Het voorlaatste punt zorgde voor de nodige discussie. Brouwer en Meeuwsen klopten bij de scheidsrechter aan, omdat zij vonden dat de Lesjoekov met zijn hand te ver over het net heen hing, maar de arbiter wilde niet luisteren. Hij gaf Brouwer zelfs een gele kaart.

Ilja Lesjoekov hangt met zijn hand ver voorbij het net. Ⓒ screenshot

Brouwer verliet direct na de partij witheet het stadion. „Ik voel zijn emotie ook, maar uit die iets ander”, stelde Meeuwsen na afloop.

Met Brouwer bezet hij de tweede plaats op de wereldranglijst, waar hun Russische tegenstanders als nummer 15 van de wereld aan het nieuw jaar begonnen.

„In de eerste set hadden we moeite de punten te maken. Die jongens speelden ook goed. Vervolgens ging het beter draaien en konden we het omdraaien. Dat wilden we in de derde set doortrekken, jammer dat je dan toch verliest.”

De eindzege in de Sportcampus Zuiderpark was eveneens voor Russen. Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski waren in de finale in twee sets (21-11 21-18) de baas over het Duitse koppel Julius Thole en Clemens Wickler.

Bij de vrouwen ging de winst naar het Braziliaanse koppel Ana Patricia en Rebecca. Zij versloegen in de finale de Amerikaanse beachvolleybalsters Kelly Claes en Sarah Sponcil in twee sets: 21-10 21-19.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink verloren zaterdag in de kwartfinales en sloten het toernooi af als vijfde. De mannenfinale volgt later op zondag.