Video - Ajax-plaaggeest Deyverson maakt zich belachelijk met ’meest gênante schwalbe aller tijden’

Deyverson maakte zich in de ultieme slotfase van de wedstrijd volstrekt belachelijk door zich ter aarde te storten na een tikje op de rug van nota bene de scheidsrechter. De voetballer deed alsof hij een enorme beuk had gehad, schreeuwde het uit en veinsde zelfs dat hij moest huilen. De arbiter trapte logischerwijs niet in het toneelspel, maar besloot de voetballende acteur desondanks geen kaart te geven.

Ook na afloop waren er tranen bij Deyverson. Dit keer échte, en uit vreugde. De aanvaller was uiteindelijk namelijk de gevierde man in het Estadio Centenario Montevideo. In de vijfde minuut van de verlenging maakte hij de winnende treffer, waardoor Palmeiras met 2-1 won van Flamengo.

Raphael Cavalcante Veiga zette Palmeiras al na vijf minuten op voorsprong. In de 72e minuut maakte Gabriel Barbosa gelijk, waarna Deyverson, die Veiga in de 91e minuut verving, in de verlenging de man van de avond werd. De Braziliaan profiteerde van een fout in de defensie van Flamengo en schoot met links raak in de korte hoek.

De Copa Libertadores is het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Ook vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Palmeiras. Voor de club uit São Paulo is het de derde titel in de clubgeschiedenis. Ook in 1999 was Verdão de beste van Zuid-Amerika.