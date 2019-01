Hirscher laat iedereen achter zich in Zagreb

De Oostenrijker won in Zagreb de slalom om de wereldbeker met groot verschil. De Fransman Alexis Pinturault gaf op de tweede plaats zes tienden toe. De Oostenrijker Manuel Feller eindigde als derde.

Hirscher (29), zevenvoudig winnaar van de algemene wereldbeker, sloeg toe in de tweede manche. Hij gleed op de lastige piste als snelste naar beneden. Zijn landgenoot Marco Schwarz, die de beste was in de eerste heat, ging in de tweede al snel in de fout en viel daardoor weg uit het klassement.

Voor Hirscher is het zijn 64e wereldbekerzege. Hij verstevigde zijn leidende positie in zowel de stand van de algemene wereldbeker als die van de slalom.