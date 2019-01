Sandler debuteert met zevenklapper voor Manchester City

De 21-jarige Sandler verruilde afgelopen zomer PEC Zwolle voor Manchester City. Bij zijn nieuwe club maakte hij vooral minuten voor de beloftes. De verdediger trainde wel al een tijd mee met het eerste van de Citizens, maar tot een officieel debuut kwam het tot dusver nog niet.

Onder de indruk

City-coach Pep Guardiola is al een tijdje onder de indruk van de jongeling. Mede door zijn goede inzet bij de training werd de geboren Amsterdammer voor de tweede keer bij de selectie gehaald. De eerste keer dat Sandler op de bank mocht plaatsnemen was tegen Leicester City, in de kwartfinale van de League Cup. City won pas na strafschoppen en Sandler kwam toen niet aan spelen toe.

Tegen Rotherham United, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland, was het echter wel raak. Sandler verving in de 67e minuut niemand minder dan Kevin de Bruyne. Sandler kwam binnen de lijnen bij een tussenstand van 4-0. Na negentig minuten stond er 7-0 op het scorebord in het voordeel van de thuisploeg. Sandler kwam in twee seizoenen PEC Zwolle tot dertig competitieduels, waarin hij niet scoorde.

Fulham uitgeschakeld

Voor Fulham is het bekeravontuur na drie ronden voorbij. De formatie uit de Premier League liet zich verrassen door Oldham Athletic (1-2), dat op het vierde niveau van Engeland actief is. Aleksandar Mitrovic miste in de slotfase een strafschop voor Fulham.

Daryl Janmaat speelde negentig minuten bij Watford, dat via een 2-0 zege bij Woking verder bekert.