Wat gebeurde er op eerste dag EK schaatsen?

Bekijk hieronder een overzicht van de gebeurtenissen van de openingsdag en het resterende programma.

EK sprint

Vrijdag kwamen namens de sprinters alleen de mannen in actie. Kai Verbij won de openingsrit. De regerend kampioen was op de 500 meter alles en iedereen de baas.

Bekijk ook: Verbij start jacht op titelprolongatie sterk

De emoties lopen hoog op bij Kjeld Nuis. Ⓒ screenshot

Kjeld Nuis leek met de zege op de 1000 meter aan de haal te gaan, maar omdat de dubbelvoudig olympische kampioen in een bocht twee blokjes aantikte, werd zijn recordtijd geschrapt. Daardoor kan hij fluiten naar de Europese titel. Nuis was na afloop furieus en ging verhalen bij een jurylid, waarbij de emoties hoog opliepen.

Bekijk ook: IJzersterke Nuis uit uitslag geschrapt

Bekijk ook: Nuis woest op jurylid na diskwalificatie

Thomas Krol ging in zijn race met Nuis onderuit en zag zijn kansen op eremetaal daardoor eveneens in rook opgaan.

EK allround

Waar de mannelijke allrounders hun toernooi zaterdag starten, was het vrijdag al de beurt aan de vrouwen. Antoinette de Jong werd de grote winnares van de dag. Ze won zowel de 500 als de 3000 meter en gaat florissant aan de leiding in het klassement.

Bekijk ook: De Jong wil niet te vroeg juichen

Bekijk ook: De Jong op rozen na twee afstanden

Bekijk ook: De Jong deelt Wüst direct tik uit

Antoinette de Jong was vrijdag uitstekend op dreef op het buitenijs van Collalbo. Ⓒ ANP

Ireen Wüst had het zwaar op de buitenbaan in Collalbo. De vijfvoudig olympisch kampioene was woensdag nog aanwezig bij de begrafenis van hartsvriendin Paulien van Deutekom, die vorige week op 37-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker.

Wüst lijkt na de eerste dag, waarop ze een vierde en zevende plaats liet noteren, geen kans meer te maken op haar zesde Europese titel allround.

Bekijk ook: Moment stilte voor Van Deutekom in Collalbo

Deelnemers EK allround

Patrick Roest, Sven Kramer en Douwe de Vries,

Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte.

Deelnemers EK sprint

Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol,

Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Sanneke de Neeling.

Volledig programma

Vrijdag 11 januari

13:30 uur: 500 meter vrouwen (allround)

500 meter vrouwen (allround) 13:51 uur: eerste 500 meter mannen (sprint)

eerste 500 meter mannen (sprint) 14:23 uur: 3000 meter vrouwen (allround)

3000 meter vrouwen (allround) 15:31 uur: eerste 1000 meter mannen (sprint)

Zaterdag 12 januari

11:05 uur: 1500 meter vrouwen (allround)

1500 meter vrouwen (allround) 11:37 uur: tweede 500 meter mannen (sprint)

tweede 500 meter mannen (sprint) 12:09 uur: eerste 500 meter vrouwen (sprint)

eerste 500 meter vrouwen (sprint) 12:29 uur: 500 meter mannen (allround)

500 meter mannen (allround) 13:05 uur: 5000 meter vrouwen (allround)

5000 meter vrouwen (allround) 13:57 uur: eerste 1000 meter vrouwen (sprint)

eerste 1000 meter vrouwen (sprint) 14:29 uur: tweede 1000 meter mannen (sprint)

tweede 1000 meter mannen (sprint) 15:16 uur: 5000 meter mannen (allround)

Zondag 13 januari

12:30 uur: tweede 500 meter vrouwen (sprint)

tweede 500 meter vrouwen (sprint) 12:58 uur: 1500 meter mannen (allround)

1500 meter mannen (allround) 13:43 uur: tweede 1000 meter vrouwen (sprint)

tweede 1000 meter vrouwen (sprint) 14:25 uur: 10.000 meter mannen (allround)