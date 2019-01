Wat gebeurde er tijdens dag 2 van het EK schaatsen?

Bekijk hieronder het programma en een overzicht van de gebeurtenissen van de eerste twee dagen.

Dag 2 EK sprint

Kai Verbij won vrijdag al de eerste 500 én 1000 meter, en legde daarmee een uitstekende basis voor de uiteindelijke gouden plak die hij zaterdag kon ophalen. Ook de tweede 500 meter schreef de man uit Leiderdorp op zijn naam, waarna een tweede plek op de tweede 1000 meter ruim voldoende was voor winst van het algemeen klassement.

Achter Verbij namen twee Noren plaats op het ereschavot. Havard Lorentzen werd tweede, Henrik Rukke pakte de derde plaats. Thomas Krol won de afsluitende 1000 meter in 1.08,68 (een baanrecord), maar eindigde overall als zeventiende.

Kai Verbij is blij met zijn gouden medaille Ⓒ ANP

Op de eerste 1000 meter voor de vrouwen leverde Jutta Leerdam een prima prestatie. Leerdam klokte de tweede tijd achter Daria Kachanova, waar Letitia de Jong op de derde plaats eindigde. In het algemeen klassement leidt Vanessa Herzog, Leerdam is op de vierde plaats de beste Nederlandse. De Jong staat vijfde, Sanneke de Neeling zesde.

Dag 2 EK allround

Zaterdag 12 januari 2019 gaat de boeken in als de grote dag van Antoinette de Jong. De 23-jarige schaatsster uit Heerenveen won vrijdag al de 500 en de 3000 meter, en ging zaterdag net zo glorieus van start. Ook op de 1500 meter was De Jong de beste, waarna ze na drie gewonnen afstanden genoeg marge had om de klus tijdens de afsluitende 5000 meter te klaren.

„Normaal is mijn moeder degene die huilt, maar nu ben ik het”, zei een geëmotioneerde De Jong na afloop. De Tsjechische Martina Sablikova en de Italiaanse Francesca Lollobrigida flankeerden De Jong op het podium. Ireen Wüst eindigde net naast het ereschavot als vierde in het algemeen klassement, Carlijn Achtereekte werd zesde.

Bij het mannentoernooi is de spanning na twee afstanden te snijden. Patrick Roest gaat aan kop, maar Sven Kramer zit hem op 0,14 seconde op de hielen. Kramer schreef de vijf kilometer op zijn naam, Roest eindigde als tweede. Eerder op de dag was Kramer op de 500 meter niet verder gekomen dan de zesde plaats, waar Roest in 36,59 vierde werd.

Sven Kramer Ⓒ ANP

In het klassement staat Douwe de Vries op de negende plaats.

Volledig programma

Vrijdag 11 januari

13:30 uur: 500 meter vrouwen (allround)

500 meter vrouwen (allround) 13:51 uur: eerste 500 meter mannen (sprint)

eerste 500 meter mannen (sprint) 14:23 uur: 3000 meter vrouwen (allround)

3000 meter vrouwen (allround) 15:31 uur: eerste 1000 meter mannen (sprint)

Zaterdag 12 januari

11:05 uur: 1500 meter vrouwen (allround)

1500 meter vrouwen (allround) 11:37 uur: tweede 500 meter mannen (sprint)

tweede 500 meter mannen (sprint) 12:09 uur: eerste 500 meter vrouwen (sprint)

eerste 500 meter vrouwen (sprint) 12:29 uur: 500 meter mannen (allround)

500 meter mannen (allround) 13:05 uur: 5000 meter vrouwen (allround)

5000 meter vrouwen (allround) 13:57 uur: eerste 1000 meter vrouwen (sprint)

eerste 1000 meter vrouwen (sprint) 14:29 uur: tweede 1000 meter mannen (sprint)

tweede 1000 meter mannen (sprint) 15:16 uur: 5000 meter mannen (allround)

Zondag 13 januari

12:30 uur: tweede 500 meter vrouwen (sprint)

tweede 500 meter vrouwen (sprint) 12:58 uur: 1500 meter mannen (allround)

1500 meter mannen (allround) 13:43 uur: tweede 1000 meter vrouwen (sprint)

tweede 1000 meter vrouwen (sprint) 14:25 uur: 10.000 meter mannen (allround)

Deelnemers EK allround

Patrick Roest, Sven Kramer en Douwe de Vries,

Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte.

Deelnemers EK sprint

Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol,

Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Sanneke de Neeling.