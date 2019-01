Venema op schot voor Utrecht tegen Stuttgart

De 19-jarige aanvaller maakte alle drie de doelpunten voor het elftal van trainer Dick Advocaat. VfB Stuttgart, de nummer 16 van de Bundesliga, nam twee keer de leiding. Gonzalo Casto benutte een strafschop en Erik Thommy tekende voor de 2-1.

De oefenwedstrijd werd gespeeld in het Spaanse La Manga, waar FC Utrecht zich voorbereidt op de tweede helft van competitie. De verwachting is dat de leiding van FC Utrecht de komende dagen met trainer Advocaat over zijn aflopende contract gaat praten.