Sevilla en Promes delen punten met Atletico

Wissam Ben Yedder hielp Sevilla voor eigen publiek aan een voorsprong, waarna Antoine Griezmann Atletico op gelijke hoogte schoot. De Fransman trof doel met een fraai genomen vrije trap, maar miste in de slotfase een grote kans op 1-2. Quincy Promes viel in de 79e minuut in bij Sevilla. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz had maar liefst elf gele kaarten nodig om het duel in goede banen te leiden.

Barcelona kan zondagavond al profiteren van het puntenverlies van de twee voornaamste concurrenten. De koploper begint om 20.45 uur aan een uitduel met Getafe. Barcelona kan de voorsprong op Atletico Madrid vergroten tot vijf punten en zeven punten afstand nemen van Sevilla.

Ook Real Madrid komt zondag in actie. De tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League heeft een zege op Real Sociedad nodig om in punten gelijk te komen met Sevilla.

