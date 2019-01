Blunder ontsiert NK shorttrack

De Fries kwam in een vroeg stadium al ten val, kroop weer op en besloot door te rijden toen voor hem nog twee man onderuit gingen. Toen de 31-jarige Breeuwsma zijn schaats over de streep drukte, leek hij als derde te eindigen en daarmee punten binnen te halen voor het allroundklassement, dat hij aan het einde van de dag op zijn naam schreef.

Geen effect

Uiteindelijk bleken die punten niet doorslaggevend voor zijn tweede Nederlandse titel op rij. „Ik wist niet dat ik een ronde minder had geschaatst. Ik zag ze vallen en rook mijn kans om punten te pakken. Toen ik over de streep kwam, dacht ik echt dat ik derde was”, aldus Breeuwsma, die moest beamen dat dit op een internationaal toernooi een rel zou veroorzaken. „Dat denk ik ook ja. Maar goed, het heeft geen effect op de einduitslag. Het doet voor mij ook niets af aan deze Nederlandse titel. Daar heb ik hard voor gestreden.”

Ook de nummer 2 van het klassement - Itzhak de Laat - haalde zijn schouders er over op. „Als ik het wel had geweten, had ik het misschien nog spannend kunnen maken. Ik wist echter niet eens dat dit aan de orde was. Daan was gewoon de sterkste hier en is de terechte kampioen.”