Kobayashi maakt ’grand slam’ compleet in Bischofshofen

De Aziatische skispringer, die dit seizoen is doorgebroken, wist ook de laatste wedstrijd van de befaamde Vierschansentournee winnend af te sluiten. Na de eerste manche, met een sprong van 135 meter, stond hij nog vierde. In de tweede ronde steeg Kobayashi met een afstand van 137,5 meter naar de eerste plek. De waarderingen van de jury vielen eveneens gunstig voor hem uit.

Kobayashi was ook al de beste in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck. Hij is de eerste Japanse winnaar van de Vierschansentournee sinds Kazuyoshi Funaki in 1998. Het is de derde keer dat een skispringer alle wedstrijden van de Vierschansentournee op zijn naam schrijft.

Vorig jaar zorgde Kamil Stoch voor dat huzarenstukje. De Pool evenaarde in 2018 de unieke prestatie van de Duitser Sven Hannawald in 2001-2002.