’Real wil opnieuw zaken doen met Spurs’

Volgens de Spaanse sportkrant AS staat de Deense oud-Ajacied nadrukkelijk in de belangstelling van Real Madrid, dat in het verleden vaker zaken deed met Spurs.

De Koninklijke, bezig aan een minder seizoen, trok eerder Luka Modric en Gareth Bale aan. Beiden groeiden in Madrid uit tot wereldsteren en wonnen vier keer de Champions League met de club.

Waar Modric en Bale lang lopende contracten hadden, waardoor Real de hoofdprijs betaalde, denkt de Madrileense clubleiding voor Eriksen minder geld uit te hoeven geven. De verbintenis van de spelmaker loopt nog tot de zomer van 2020.

Bale verkaste in de zomer van 2013 voor 100 miljoen euro naar Spanje, destijds de duurste transfer ooit. Voor Modric legde Real in 2012 zo’n 30 miljoen euro neer.

AS verwacht dat Isco tijdens de onderhandelingen als ruilmiddel gaat worden gebruikt. De Spaanse nummer tien zit momenteel meer op de bank dan hem lief is in het Santiago Bernabeu en zou op een vertrek azen.