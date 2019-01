Dubbele verrassing Guardiola voor Sandler

De oud-verdediger van PEC Zwolle (21) mocht tot zijn eigen verbazing invallen en deed dat bovendien op een voor hem ongewone positie.

„Ik had niet verwacht dat ik zou spelen, want ik was vorige week nog geblesseerd”, aldus Sandler, die in het veld kwam voor Kevin De Bruyne, in een interview met het officiële clubkanaal. „Ik was erg blij om in te vallen, het voelde goed.”

Philippe Sandler komt in het veld voor Kevin De Bruyne. Ⓒ REUTERS

Rotherham United had niets in te brengen tegen The Citizens en dus posteerde Guardiola de meevoetballende verdediger op het middenveld. „Dat was mijn eerste keer, eigenlijk. Maar het ging goed, ik vond het een fijne positie. Het was bijna hetzelfde als centrale verdediger, want ik kreeg de hele tijd de ruimte, aangezien de tegenstander zich terugtrok in twee linies. Als middenvelder heb je dan het grootste deel van de tijd de vrijheid.”

Sandler was in december ook al dicht bij een invalbeurt, toen hij tijdens het League Cup-duel met Leicester City op de bank mocht plaatsnemen. Onder toeziend oog van zijn familie bleef hij toen echter negentig minuten aan de kant.

Alleen zijn broer bleef in Engeland, om ook het treffen met Rotherham mee te maken, de rest ging naar huis na oud en nieuw. „Dus zij hebben het gemist, maar het was mooi dat er in ieder geval een iemand bij was.”

Bekijk ook: Sandler debuteert met zevenklapper voor Manchester City