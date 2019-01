Real Madrid genadeloos hard onderuit tegen Sociedad

Real Madrid had zich het begin van het nieuwe jaar anders voorgesteld. Met slechts één punt uit twee wedstrijden doet het zeer slechte zaken in de strijd om de titel.

Na drie minuten kwam De Koninklijke al op achterstand na een strafschop. Willian José schoot raak namens Real Sociedad. De thuisploeg ging vol in de aanval, nam doelman Geronimo Rulli maar liefst 21 keer onder vuur, maar het lukte niet om tot scoren te komen.

Rood

Na een uur spelen pakte Real-aanvaller Lucas Vázquez zijn tweede geel en moest hij het veld verlaten. Sociedad, een middenmotor in Spanje, zette de manmeersituatie om in een aantal grote kansen. De definitieve nekslag kwam echter pas in de 83e minuut. Ruben Pardo kopte de bal fraai achter doelman Thibaut Courtois.

Met de 2-0 zege is Sociedad het eerste team dat in La Liga, buiten Barcelona, die met twee doelpunten verschil weet te winnen in Berbabéu sinds mei 2009. Toen won RCD Mallorca met 3-1 van Real Madrid.

Met alweer de zesde nederlaag van het clubseizoen en een vijfde plaats in La Liga verliest Los Galacticos steeds meer het zicht op de titel. FC Barcelona komt zondagavond nog in actie en bij een uitzege op Getafe kunnen de Catalanen een voorsprong van tien punten pakken op de rivaal uit Madrid.

Ajax

Bij Real Madrid kan de focus langzaamaan volledig worden gericht op de Champions League. In de achtste finale wacht een tweeluik met Ajax. De Amsterdammers beginnen op 13 februari met een thuiswedstrijd en reizen op 5 maart af naar Bernabéu.

