Exit voor Medvedev in Miami, Koolhof naar dubbelfinale

Medvedev werd twee maanden geleden de mondiale nummer 1 nadat Djokovic twee jaar bovenaan had gestaan, maar door het weigeren van een coronavaccin onder meer deelname aan de Australian Open miste. Na een vroege uitschakeling in Indian Wells raakte Medvedev zo veel punten kwijt dat hij zijn leidende positie weer moest afstaan.

Koolhof na spannende wedstrijd naar dubbelfinale

Wesley Koolhof heeft zich samen met zijn dubbelpartner geplaatst voor de finale. De Nederlander was met de Britse Neal Skupski in de halve finale van het masterstoernooi te sterk voor het Italiaanse duo Simone Bolelli en Fabio Fognini: 6-1 3-6 10-5.

Wesley Koolhof staat met Neal Skupski in de finale in Miami. Ⓒ ANP/HH

In de finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de winnaars uit de partij tussen de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis en de Pools/Amerikaanse combinatie Hubert Hurkacz en John Isner.

De 32-jarige Koolhof is de nummer 17 van de wereld in het dubbelspel. Met Skupski veroverde hij dit jaar al drie titels: in Adelaide, Melbourne en Doha. In totaal staat Koolhof op tien ATP-titels.