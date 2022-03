Wesley Koolhof na spannende wedstrijd naar dubbelfinale in Miami

In de finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de winnaars uit de partij tussen de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis en de Pools/Amerikaanse combinatie Hubert Hurkacz en John Isner.

De 32-jarige Koolhof is de nummer 17 van de wereld in het dubbelspel. Met Skupski veroverde hij dit jaar al drie titels: in Adelaide, Melbourne en Doha. In totaal staat Koolhof op tien ATP-titels.