Van Gaal streng voor Guardiola

De 67-jarige oefenmeester is onder de indruk van de werkwijze van Jürgen Klopp. En ondanks het feit dat Manchester City deze week het onderlinge duel met The Reds won, is Van Gaal streng voor Pep Guardiola, die in zijn ogen te veel is gefocust op aanvallen.

Bekijk ook: Dubbele verrassing Guardiola voor Sandler

„Ik zou mijn geld op Liverpool zetten”, aldus de Nederlander in gesprek met de Engelse krant The Daily Mirror, doelend op de titelstrijd. „Begrijp me niet verkeerd, ik houd van de manier van spelen van City, maar hoe Klopp zijn team laat spelen is werkelijk waar fantastisch.”

Jürgen Klopp en Louis van Gaal kwamen elkaar zowel in Duitsland (Borussia Dortmund - Bayern München) en Engeland (Liverpool - Manchester United) geregeld tegen. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Hij heeft van Liverpool een echte vechtmachine gemaakt, in aanvallend én verdedigend opzicht. De spelers hebben misschien minder kwaliteiten dan die van City, maar Guardiola coacht zijn team alleen in aanvallend opzicht. Dat heeft hij altijd gedaan. Maar zodra zijn teams defensief in de verdrukking komen, ziet het er niet meer uit.”

„Liverpool kan gewoon veel beter verdedigen. Klopp heeft echte vechters van zijn spelers gemaakt. Met, maar ook zónder de bal. Dat is waar het bij City aan ontbreekt. Dat zag je tijdens het duel met Liverpool. Bij de gelijkmaker van Liverpool had City genoeg verdedigers rond het strafschopgebied lopen om een tegentreffer te voorkomen, maar het lukte ze niet.”

Bekijk ook: Klopp gelooft in titel Liverpool

„City hanteert een geweldige speelstijl. Het spel is sprankelend. Maar het ontbreekt ze aan vechtlust. Gelukkig voor hen hoeven ze tegen de meeste tegenstanders in de Premier League niet te verdedigen, omdat ze aan de bal véél beter zijn. Maar tegen een sterk team als Liverpool zie je dat ze niet goed kunnen verdedigen.”