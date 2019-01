Mourinho wacht nog even af

De in december door Manchester United ontslagen oefenmeester blijft liever werkloos, zodat hij rustig kan wachten op een eventuele aanbieding van een club uit een van de grotere competities.

Benfica, de nummer vier van de Portugese competitie, ontsloeg vrijdag Rui Vitória vanwege tegenvallende prestaties.

Mourinho begon zijn loopbaan als zelfstandig trainer in 2000 bij Benfica. Na negen wedstrijden besloot hij na een interne strijd met de voorzitter te vertrekken. Bij zijn nieuwe club União de Leiria maakte hij vervolgens zoveel indruk dat hij in 2002 werd aangesteld door Porto, dat hij in 2004 naar de eindzege in de Champions League loodste.

In de jaren die volgden stond The Special One aan het roer bij grote clubs als Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United. Bij al die clubs was hij succesvol en won hij prijzen.

