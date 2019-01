Real Madrid shopt in Manchester

De 19-jarige aanvaller tekende een contract tot medio 2025 bij de Europese kampioen, die in eigen land is afgezakt naar de vijfde plaats.

Volgens Britse media bedraagt de afkoopsom voor de jeugdinternational ongeveer 16,5 miljoen euro.

Diaz kwam dit seizoen in de Premier League niet in actie voor Manchester City. In de League Cup was hij nog wel drie keer basisspeler en scoorde hij twee keer in november tegen Fulham (2-0).