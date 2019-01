Hoogerwerf ’gewoon’ naar EK shorttrack

Hij belandde zondag bij de NK in Heerenveen op de zesde plaats in het eindklassement. Hoogerwerf, na een paar blessures weer fit, is niettemin goed genoeg bevonden voor een individueel startbewijs.

De andere twee EK-tickets voor de individuele nummers gingen naar Nederlands kampioen Daan Breeuwsma en nummer twee Itzhak de Laat. Voor de relay (aflossing) zijn Breeuwsma, De Laat, Hoogerwerf, Jasper Brunsmann en Dennis Visser geselecteerd.

Nederlands kampioene Lara van Ruijven, nummer twee Suzanne Schulting en nummer vier Yara van Kerkhof komen bij de EK namens de Nederlandse vrouwen uit op de individuele onderdelen. Voor de relay komen Schulting, Van Ruijven, Van Kerkhof, Rianne de Vries en Tineke den Dulk in aanmerking.

De EK shorttrack vinden van vrijdag tot en met zondag in de Sportboulevard Dordrecht plaats. Het stadion is alle drie dagen uitverkocht.

