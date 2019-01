Ajax voorlopig verlost van Orejuela

De Colombiaanse back kwam in de zomer van 2017 voor 3,5 miljoen euro naar Amsterdam, maar kon in de hoofdstad niet laten zien waarom hij door de directeur spelersbeleid Marc Overmars werd weggeplukt Deportivo Cali.

Orejuela kwam sinds zijn transfer slechts één keer in actie in Eredivisie-verband. Dit seizoen maakte de 23-jarige rechtspoot geen enkele keer deel uit van de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag.

Noussair Mazraoui is momenteel de eerste keus voor de positie rechts in de defensie. Rasmus Kristensen is zijn eerste vervanger. Ten Hag kan in de tweede helft ook weer een beroep doen op Joël Veltman, die hersteld is van een zware knieblessure.