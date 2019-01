PEC moet geduld hebben voor Van Aken

PEC wil de oud-speler van sc Heerenveen tot het einde van het seizoen op huurbasis overnemen, maar op dit moment is nog niet bekend of zijn club daar medewerking voor verleent. Dat heeft alles te maken met de aanstelling van de nieuwe manager bij de huidige nummer zestien uit het Championship, voormalig Manchester United-speler Steve Bruce (58).

Van Aken kwam dit seizoen slechts één competitieduel in actie op het tweede niveau van Engeland, maar Bruce heeft zijn selectie verteld dat onder hem iedereen ‘op nul’ begint en de kans krijgt zijn waarde te bewijzen. Hij wil op zijn minst de komende week beoordelen wat voor vlees hij in de kuip heeft. Pas dan wordt duidelijk of Van Aken perspectief krijgt op meer minuten bij The Owls, of dat hij verhuurd mag worden aan het PEC van Stam of andere geïnteresseerde clubs.