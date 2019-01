De Boer: ’Dat zien ze ook aan overkant oceaan’

,,Nee, eerlijk gezegd niet. Bij Atlanta heb ik echt het gevoel dat er iets moois staat te gebeuren. Of eigenlijk al iets moois gaande is. De club is de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden en die basis wil ik uitbreiden. De MLS is upcoming en Atlanta United is daar een schitterend voorbeeld van. Zo geeft deze club vijftien miljoen dollar uit voor grote talenten, die ik mag doorontwikkelen en klaarstomen voor bijvoorbeeld de Premier League. Ik denk dat veel Amerikaanse clubs dit voorbeeld gaan volgen.”

Ben je niet bang uit beeld te raken voor bijvoorbeeld later het bondscoachschap van Oranje?

,,Nee hoor, als ik hier iets moois neerzet, zien ze dat ook aan de overkant van de oceaan. Bovendien heb ik hier voor vier jaar getekend en ben ik van plan dat contract uit te dienen. Daarna zien we wel verder.”

Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Frank de Boer:

Bekijk ook: De Boer trappelt van ongeduld