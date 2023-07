’Pogacar gaat vroeg aanvallen en alles of niets spelen’

De zeventiende etappe heeft de langste klim van de Tour de France, namelijk de Col de la Loze. 28,1 kilometer (!) moet er bedwongen worden a 6 procent gemiddeld.

De 17e etappe serveert dus een finale om van te watertanden. Ook al omdat de Col de la Loze bruut te noemen is. In de laatste 5 kilometer is de klim extreem onregelmatig en toch is de gemiddelde stijging zo’n 10%. De steilste strook is zelfs 24%.. Op de top liggen bonussen van 8, 5 en 2 seconden voor de eerste drie renners.

Een afdaling van 6 kilometer, met een kleine hup opwaarts halverwege, voert naar de laatste 600 meter. Dat loopt dan weer op met 10,8%. In de aanloop moet het peloton ook nog drie andere flinke cols bedwingen.

Alles of niets

Als het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar relatief klein was gebleven na de tijdrit, had Boogerd wel gedacht dat de twee kemphanen dichtbij elkaar zouden blijven. „Dan zou Jumbo-Visma proberen om zeker te zijn. Vingegaard zou er dan wel voor gaan, maar ik denk dan dat ze bij elkaar zouden blijven en dat ’Pogi’ hem dan in de sprint zou verslaan.”

Een laatste alles of niets van Tadej Pogacar? Ⓒ ANP / AFP

Na de mokerslag die de Deen dinsdag uitdeelde in de tijdrit, zijn de kaarten heel anders geschud, meldt Boogerd. „Na de tijdrit weet ik het allemaal niet meer. Ik denk dat Pogacar al vroeg gaan aanvallen. Alles of niets.”

Alles is volgens de oud-renner namelijk veranderd door de waanzinnige tijdrit van Vingegaard. „Dat is nog nooit vertoond.”

