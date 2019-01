Alsnog Haasje voor Willi ’De Eend’ Lippens

Willi Lippens heeft er even op moeten wachten, maar krijgt spoedig waar hij al die jaren recht op had: een Haasje van de KNVB. Ⓒ Fotografie Kuit

Bijna een halve eeuw nadat hij zijn eerste en enige Oranje-interland speelde, krijgt Willi Lippens eindelijk de eer die hem toekomt. De oud-voetballer, die op 24 februari 1971 in De Kuip in actie kwam tegen Luxemburg (6-0 zege, één goal), kijkt reikhalzend uit naar zijn Haasje, die hij op 24 maart in ontvangst mag nemen. Telesport zocht de man met de fameuze bijnaam ’Der Ente’ (De Eend) - omdat hij zo’n waggelend loopje heeft - op in het Duitse Bottrop vlak over de Nederlandse grens. Na een rondje over zijn ’Hof’ te hebben gelopen, omdat Lippens zijn hond moest uitlaten, doet de Duitse Nederlander in zijn pension Mitten im Pott zijn enerverende verhaal.