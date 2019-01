Strijd in woestijnrally barst vandaag los

’De auto is tot in detail afgesteld’

Bernhard ten Brinke die evenals truck-rijder Gerard de Rooy voor de Dakar-zege gaat, is er helemaal klaar voor. Met Toyota Gazoo Racing heeft hij over twee dagen al zo’n 350 kilometer getest met de nieuw opgebouwde fabrieks-Toyota Hilux. „Wij hebben ons ritme in de duinen alvast aan kunnen scherpen én de auto tot in de details af kunnen stellen naar mijn wensen. Vorig jaar heb ik ook getest in deze omgeving en dat gaf me vergelijkingsmateriaal om de nieuwe Toyota nog beter af te stellen. Van mij mag de Dakar-rally beginnen”, vertelde Ten Brinke die met zijn Franse navigator Xavier Panseri maximaal gebruik maakte van de mogelijkheid om meters te maken.

Bekijk ook: Dakardebutant Dutto unieke rolstoeler op motorfiets

Ook Erik van Loon, die eens vierde werd in de Dakar en daarmee nog altijd de beste autoprestatie van een Nederlander leverde, heeft de dagen voor de start benut om zijn Toyota Hilux te testen in de duinenzee. Zijn rol als privateer is anders dan die van fabrieksrijder Ten Brinke, die samen met zijn teamgenoten Nasser Al-Attiyah en Giniel de Villiers de strijd aangaat met een vloot aan MINI’s. De equipe met vier Dakar-winnaars van de Duitse teambaas Sven Quandt is verdeeld over drie achterwiel aangedreven buggy’s (Peterhansel, Sainz en Depres) en vier vierwielaangedreven auto’s (Roma, Terranova, Przygonski en Al-Rahji).

Nu de verplichte administratieve en technische keuringen achter de rug zijn vertrekt om 05.30 uur (Nederlandse tijd 11.30 uur) de eerste motorrijder vanuit hoofdstad Lima naar de eerste klassementsproef, een opwarmertje van ’slechts’ 84 kilometer. Ook de 58-jarige rookie Martien Jimmink moest vroeg uit de veren maar dat vond de motorrijder uit Kolhorn niet erg. „Dat is een voordeel, zo vroeg. Het is nog donker maar dan is het ook nog niet zo druk. Het verkeer hier in Peru is verschrikkelijk. Je weet niet wat je meemaakt”, zei de broer van Gerard Jimmink die met zijn vierde plaats in 1996 nog altijd de best geklasseerde Nederlandse motorrijder is. Martien gaat voor een andere, unieke prestatie. „Er zullen niet veel motorrijders zijn die ouder zijn dan ik”, schatte hij in. „En ik weet vrijwel zeker dat er nooit eerder een Nederlandse motorrijder is gefinisht die ouder is dan ik.”

Ook Maik Willems is blij dat de lome, lange aanloop erop zit. „Volgens mij doen ze het erom zodat we extra zin hebben om te gaan rijden. Ze laten ons kijken naar de taart maar mogen er nog niet aankomen”, grijnsde de Toyota Hilux-rijder, die voor de zesde keer samen met navigator Rob van Pelt aan de Dakar-rally deelneemt. Zij maken deel uit van de twaalf motoren, zes auto’s en tien trucks waarmee Nederland op de derde plaats staat van de in totaal 61 nationaliteiten.