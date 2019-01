Column Ton Boot: Negatieve overeenkomsten

Dit doet meteen denken aan de breuk in 2017 van bondscoach Giovanni Guidetti met het Nederlands vrouwenvolleybalteam. De Italiaan had toen zelfs een contract tot en met de Spelen. Er zijn zeer veel - vaak pijnlijke - gelijkenissen tussen beide affaires. L’histoire se répète.

Beide nationale teams behoren tot de Grote Zes in ons land, zes nationale vrouwenteams (hockey, volleybal, handbal, waterpolo, voetbal en ook wegwielrennen) die structureel tot de wereldtop behoren. Beide raakten plotseling hun (buitenlandse) topcoaches kwijt, die een groot aandeel in de successen hadden.

De twee belangrijkste gelijkenissen echter, met grote negatieve consequenties, gaan over het gebrek aan transparantie en over de coaches.

Het onverwachte opstappen van Helle Thomsen schreeuwt om een duidelijke uitleg van de bond aan in elk geval het sportpubliek en de sportpers, de belangrijkste stakeholders van de bond. Niets hiervan. Technisch directeur van het NHV Paul van Gestel kwam in de NRC niet verder dan het vage en ridicule zoethoudertje: de ambities van Helle, die wij ook nastreven, overstijgen de mogelijkheden van het handbalverbond.

Welke ambities? Welke mogelijkheden? Hoe zit het met de uitgesproken intentie? Zo zijn er nog veel meer vaagheden en vragen. De verklaring van Van Gestel is trouwens op zichzelf al onlogisch. Hoe kan de bond een hoge ambitie uitspreken als er geen mogelijkheden en middelen daartoe zijn? Kortom, de reactie van de handbalbond minacht alle stakeholders. Ook bij het vertrek van Guidetti was er een en al vaagheid.

Het ontbreken van transparantie kent een groot gevaar. Iedereen moet en mag nu zelf interpreteren en speculeren om tot een plausibele verklaring te komen, want er is natuurlijk meer aan de hand.

Ook de rol van de coaches duidt op niet veel goeds. Een succesvolle coach vertrekt meestal slechts om financiële en/of sportieve redenen. Bij Guidetti was het beide, bij Thomsen speelt in elk geval een sportief motief. Die sportieve reden houdt concreet in dat de betreffende coaches - de werkelijke kenners - niet meer in de kansen van hun teams op de Spelen van 2020 geloven.

Dit uiterst negatieve sportieve vooruitzicht voor het vrouwenhandbal en ook het vrouwenvolleybal komt slechts voort uit gedwongen, maar ook logische interpretaties en speculaties van een leek, bij gebrek aan transparantie van het handbalverbond en de volleybalbond. Hopelijk is dit doembeeld onjuist, laten de bobo’s dit maar eens duidelijk maken.

De Grote Stilte gaat gewoon door.