Bondscoach krijgt zak op Azië Cup

De Thaise bond stuurde de Serviër Milovan Rajevac weg na de 1-4 tegen India zondag in Abu Dhabi.

Rajevac was sinds april 2017 bondscoach, maar zijn positie was al wankel omdat Thailand er vorige maand niet in slaagde de titel in het Zuidoost-Aziatische kampioenschap te verdedigen.

Assistent Sirisak Yodyardthai is naar voren geschoven als de tijdelijke eerste man. Hij coacht donderdag Thailand in de volgende groepswedstrijd tegen Bahrein.