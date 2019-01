Mathieu van der Poel, fenomeen op de fiets

De honger naar succes wordt bij Mathieu van der Poel alleen maar groter en groter. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hij is de sport ontgroeid. In zijn 24e levensjaar is er niemand die Mathieu van der Poel kan bedreigen in de modder. Het grootste ’gevaar’ komt deze winter slechts verbaal bij onze zuiderburen vandaan, die gefrustreerd moeten toezien hoe Poeleke hun veldrijders elke week aan gruzelementen rijdt. Zaterdag was er niet eens tijd om stil te staan bij het jubileum van zijn honderdste veldritzege, omdat nummertje 101 een dag later in Brussel al weer volgde. Hij is Nederlands kampioen in drie disciplines (weg, veld en mountainbike) en de honger naar succes wordt alleen maar groter en groter.