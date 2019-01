’Gevoel van winnen op weg specialer dan in veldrijden’

Zo rijdt hij onder andere de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Reken maar dat Van der Poel zich daar wil laten zien. Zoals zijn vader Adrie in zijn gloriejaren ook niet alleen excelleerde in het veld en een zelfs nog grotere erelijst bij elkaar fietste in het voorjaar. Als is het alleen maar omdat het wegwielrennen simpelweg hoger aangeschreven staat.

„Ik wilde niet nog twee jaar verliezen met de gedachte dat ik misschien in dat soort wedstrijden iets speciaals had kunnen doen. Het gevoel van winnen op de weg staat boven het gevoel van winnen in een veldrit. Het is net iets specialer. Als je in een cross namelijk de beste bent, win je in negen van de tien gevallen. Op de weg is dat zeker niet altijd het geval.”

