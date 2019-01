Weer andere tegenstander Bertens

Niet de Britse Johanna Konta staat tegenover haar, maar de Amerikaanse Bernarda Pera. Het is al de tweede wijziging in haar speelschema.

Bertens, als zevende geplaatst in het sterk bezette voorbereidingstoernooi op de Australian Open, was bij de reguliere loting gekoppeld aan de Letse Anastasia Sevastova, maar door de afzegging van de hoog ingeschaalde Japanse Naomi Osaka veranderde het speelschema van het hoofdtoernooi. Konta schoof als zogeheten 'lucky loser' door vanuit het kwalificatietoernooi. De Britse trok zich maandag terug met een nekblessure, waardoor de Amerikaanse Pera alsnog een plek in het hoofdschema in de schoot kreeg geworpen.

De tennispartijen in Sydney hebben zwaar te lijden van regenval en het speelschema heeft forse vertraging opgelopen. De partij van Bertens is nog niet begonnen. Pera is de nummer 69 van de wereld.