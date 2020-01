VVV-Venlo heeft spits én 2 miljoen euro binnen

„We zijn de minst scorende ploeg van de eredivisie”, licht technisch manager Stan Valckx de komst van de Algerijn toe. „Met de komst van Darfalou hebben we voorin extra mogelijkheden. Oussama is een snelle, sterke, doelgerichte spits. Hij heeft een actie in huis en is gebrand om zichzelf in Venlo te bewijzen.”

VVV-Venlo, de nummer 16 van de eredivisie, meldt ook dat het negen investeerders heeft gevonden die 2 miljoen euro in de club steken. Ze krijgen een aandeel in de club. VVV streeft naar een aandelenkapitaal van 5 miljoen euro.