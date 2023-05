Branco van den Boomen: ’Mijn data en prestaties vielen Mislintat eerder op’

Nadat de medici alle seinen op groen zetten, tekende Van den Boomen in het bijzijn van zijn familie en begeleiders van Forza Sports Group zijn verbintenis tot 2027. Dat lijkt opvallend, omdat de transfervrije Van den Boomen in onder meer in Engeland een veelvoud van zijn Ajax-salaris kon verdienen. ,,Door mijn eerdere periode bij Ajax ken ik de ambities, de grootte en de uitstraling van de club. Daarnaast denk ik dat het Nederlands elftal – een van de doelen die ik mezelf heb gesteld – en het spelen in de Champions League beter via Ajax kan realiseren dan bij een subtopper of middenmoter in Engeland of Duitsland.”

De kersverse directeur voetbalzaken overtuigde Van den Boomen voor Ajax te kiezen. ,,Het gesprek van bijna anderhalf uur met Mislintat beviel me erg goed. Daardoor wist ik helemaal zeker dat ik wilde terugkeren. We hebben tot in de details over voetbal gesproken. Hoe hij het spelletje ziet en ik dat zie.”

De fans van Ajax krijgen, zo belooft Van den Boomen, een heel andere speler te zien dan het jongetje dat Jong Ajax in 2014 inruilde voor FC Eindhoven. ,,Ik ben nu de vader van een dochtertje en ons tweede kindje is op komst. Ik sta heel anders in het leven en heb me als speler goed doorontwikkeld. Ik heb nooit opgegeven en stevige stappen gemaakt, met de Franse bekerwinst als absolute beloning.”

