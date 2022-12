VIDEO Cristiano Ronaldo verlaat veld in tranen na uitschakeling tegen Marokko

Terwijl de zijn teamgenoten nog verslagen op het veld stonden, liep Ronaldo al naar de kleedkamer. Hij kon zijn tranen daarbij niet bedwingen.

Ronaldo begon tegen Marokko nog op de bank, maar viel kort na rust in. De aanvoerder kon het tij niet keren, waardoor Marokko het eerste Afrikaanse land in de geschiedenis werd dat zich plaatste voor de halve finale van het WK.

Pijnlijke aftocht

De Portugese bondscoach Fernando Santos sprak van een pijnlijke aftocht. „Vroegtijdig te moeten vertrekken van een wereldkampioenschap doet altijd zeer”, zei de geroutineerde trainer.

Helemaal onlogisch vond hij de nederlaag niet. „We hebben er alles aan gedaan. Mijn spelers wilden heel graag, maar ze slaagden er niet in te laten zien wat ze kunnen. We kwamen niet echt in ons spel. Het grote probleem was dat we er niet in slaagden voldoende kansen uit te spelen. Dat is ons opgebroken. Pas in de slotfase werd het wat beter, maar toen was het al te laat.”